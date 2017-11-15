Суд вынес решение по делу о «пьяном мальчике»
В эту среду, 15 ноября, Железнодорожный суд Балашихи вынес решение по делу о «пьяном мальчике». Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего Алешу Шимко, понесет наказание.
Трагедия произошла 23 апреля в районе семи часов вечера. По словам очевидцев, Алеша вприпрыжку возвращался с прогулки, в нескольких метрах за ним шел его дедушка и нес велосипед. Все произошло неожиданно: выскочившая на дорогу иномарка, за рулем которой была Алисова, сбила ребенка. Широкие обсуждаения на ТВ и в прессе спровоцировал вывод экспертов о том, что в крови мальчика был обнаружен алкоголь в дозе, эквивалентной ста граммам водки или половине бутылки вина. После громких обсуждений на ТВ и вмешательства Максима Фадеева, была проведена повторная экспертиза, которая следов алкоголя в крови Алеши не обнаружила.
Женщину, нарушившую правила ПДД и по неосторожности сбившую насмерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), приговорили к трем годам колонии-поселения и обязали выплатить семье Алеши компенсацию морального вреда — 2,5 миллиона рублей. Однако в течение 10 дней Ольга Алисова имеет право обжаловать решение суда и попросить более мягкого наказания, что она и планирует сделать.
Суд приговорил Ольгу Алисову к 3 годам лишения свободы в колонии поселении с 15 ноября 2017 года. Суд постановил взыскать 61 500 рублей ущерба и компенсацию морального вреда 2,5 миллионов рублей. Мы продолжаем оказывать правовую помощь семье Алеши Шимко, представляя их интересы в уголовном деле против эксперта Клейменова, которое расследуется в СК РФ. #суд #шимко #дтп
Публикация от Павел Астахов (@rfdeti)
Мать просит о возможности продолжать лично воспитывать дочь. Она так не признала вину: по ее словам, она была трезва и ехала по территории двора со скоростью не более 20 километров в час.
Фото: globallookpress, кадры из эфиров