Виновная в смерти шестилетнего Алеши Шимко понесет наказание.

В эту среду, 15 ноября, Железнодорожный суд Балашихи вынес решение по делу о «пьяном мальчике». Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего Алешу Шимко, понесет наказание.

Трагедия произошла 23 апреля в районе семи часов вечера. По словам очевидцев, Алеша вприпрыжку возвращался с прогулки, в нескольких метрах за ним шел его дедушка и нес велосипед. Все произошло неожиданно: выскочившая на дорогу иномарка, за рулем которой была Алисова, сбила ребенка. Широкие обсуждаения на ТВ и в прессе спровоцировал вывод экспертов о том, что в крови мальчика был обнаружен алкоголь в дозе, эквивалентной ста граммам водки или половине бутылки вина. После громких обсуждений на ТВ и вмешательства Максима Фадеева, была проведена повторная экспертиза, которая следов алкоголя в крови Алеши не обнаружила.

Женщину, нарушившую правила ПДД и по неосторожности сбившую насмерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), приговорили к трем годам колонии-поселения и обязали выплатить семье Алеши компенсацию морального вреда — 2,5 миллиона рублей. Однако в течение 10 дней Ольга Алисова имеет право обжаловать решение суда и попросить более мягкого наказания, что она и планирует сделать.