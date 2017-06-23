Максим Фадеев призывает подписать петицию по делу «пьяного мальчика»
23 апреля в районе семи часов вечера в подмосковной Балашихе произошла трагедия, которая вызвала серьезный резонанс. Широкие обсуждаения на ТВ и в прессе спровоцировал вывод экспертов о том, что в крови шестилетнего Алеши Шимко, который погиб под колесами иномарки Ольги Алисовой, был обнаружен алкоголь в дозе, эквивалентной ста граммам водки или половины бутылки вина. На данный момент расследование причин трагедии не завершено. Продюсер Максим Фадеев, известный своим трепетным отношением к детям, просит неравнодушных подписать петицию, с помощью которой он надеется обратить на этот случай внимание президента страны.
«Друзья, видя все происходящее вокруг истории с Алешей Шимко, как и говорил в своем инстаграм, я просто уже не могу молчать! Я в шоке от того, что это все в принципе происходит! Поэтому предлагаю нам вместе обратиться к президенту и следственному комитету Российской Федерации с требованием проконтролировать ход судебных слушаний по делу и добиться справедливого приговора», — обратился он к общественности.
«Вы, возможно, знаете, что до общественного резонанса уголовное дело не заводили целый месяц. Поэтому крайне важно сейчас, чтобы до приговора об этой истории не забыли. Наша с вами задача - не отпустить эту историю и проследить за тем, чтобы суд был беспристрастным, а приговор - справедливым. Прошу вас присоединиться и рапространить петицию по всем доступным вам каналам. Чем больше будет нас - людей не готовых просто так забыть эту историю - тем выше шансы того, что справедливость восторжествует», — написал Максим Фадеев на сайте change.org
По словам отца мальчика, постановление о возбуждении уголовного дела было вручено ему лишь 26 мая, само дело было возбуждено 16 мая. «Все это время происходили непонятные для меня ситуации. Исчезла видеокамера, стерлись с сервера системы "безопасный город Электрон" видеозаписи. Все это время, некоторое время, следователи меня убеждали, что Ольга ехала с маленькой скоростью и обзора у нее не было», — говорил отец в эфире передачи «Пусть говорят». В эфире были продемонстрированы кадры, из которых можно сделать вывод, что Алеша он рос в благополучной семье.
Эксперты в студии вышеуказанной передачи предположили, что результаты исследования недостоверны. Они сообщили, что такое содержание алкоголя означает для ребенка предкоматозное состояние, мальчик просто не мог час находиться на улице и кататься на велосипеде.
Как и Максим, мы надеемся, что решение суда будет справедливым.
Фото: starface.ru, кадры из эфира