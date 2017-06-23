Максим Фадеев призывает Владимира Путина взять на контроль дело о гибели Алеши Шимко

23 апреля в районе семи часов вечера в подмосковной Балашихе произошла трагедия, которая вызвала серьезный резонанс. Широкие обсуждаения на ТВ и в прессе спровоцировал вывод экспертов о том, что в крови шестилетнего Алеши Шимко, который погиб под колесами иномарки Ольги Алисовой, был обнаружен алкоголь в дозе, эквивалентной ста граммам водки или половины бутылки вина. На данный момент расследование причин трагедии не завершено. Продюсер Максим Фадеев, известный своим трепетным отношением к детям, просит неравнодушных подписать петицию, с помощью которой он надеется обратить на этот случай внимание президента страны.

«Друзья, видя все происходящее вокруг истории с Алешей Шимко, как и говорил в своем инстаграм, я просто уже не могу молчать! Я в шоке от того, что это все в принципе происходит! Поэтому предлагаю нам вместе обратиться к президенту и следственному комитету Российской Федерации с требованием проконтролировать ход судебных слушаний по делу и добиться справедливого приговора», — обратился он к общественности.

«Вы, возможно, знаете, что до общественного резонанса уголовное дело не заводили целый месяц. Поэтому крайне важно сейчас, чтобы до приговора об этой истории не забыли. Наша с вами задача - не отпустить эту историю и проследить за тем, чтобы суд был беспристрастным, а приговор - справедливым. Прошу вас присоединиться и рапространить петицию по всем доступным вам каналам. Чем больше будет нас - людей не готовых просто так забыть эту историю - тем выше шансы того, что справедливость восторжествует», — написал Максим Фадеев на сайте change.org