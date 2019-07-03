Суд развел Андрея Аршавина с Алисой Казьминой и назначил скромные алименты

В эту среду, 3 июля, состоялось заседание по делу развода Андрея Аршавина с Алисой Казьминой. Бывшего игрока «Арсенала» обязали ежемесячно выплачивать 64 тысячи рублей на содержание бывшей жены и 340 тысяч рублей (1/8 часть доходов футболиста) в качестве алиментов для его дочери Есении.
Теперь уже бывшая супруга спортсмена считает эти суммы более чем скромными, учитывая стандартные гонорары футболистов. Впрочем, Андрей Аршавин пытается оспорить и их, ведь он не состоит ни в одной из команд, сообщает «СтарХит».
Ранее сообщалось, что отец не горит желанием встречаться с малышкой и отказался прописывать ее в одной из своих элитных квартир, тем самым лишая ее возможности пойти в детский сад в Санкт-Петербурге. «Дочь, естественно, спрашивает, где папа. Его поведение просто необъяснимо», — прокомментировал Александр Добровинский, адвокат Алисы Казьминой.
У Андрея Аршавина есть трое детей от предыдущих отношений с телеведущей Юлией Барановской, недавно он начал принимать участие в их жизни.
Помимо Есении, Алиса Казьмина воспитывает также двоих детей от брака с президентом «Промстрой Груп» Алексеем Казьминым.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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