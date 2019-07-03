Суд развел Андрея Аршавина с Алисой Казьминой и назначил скромные алименты

В эту среду, 3 июля, состоялось заседание по делу развода Андрея Аршавина с Алисой Казьминой. Бывшего игрока «Арсенала» обязали ежемесячно выплачивать 64 тысячи рублей на содержание бывшей жены и 340 тысяч рублей (1/8 часть доходов футболиста) в качестве алиментов для его дочери Есении.

Теперь уже бывшая супруга спортсмена считает эти суммы более чем скромными, учитывая стандартные гонорары футболистов. Впрочем, Андрей Аршавин пытается оспорить и их, ведь он не состоит ни в одной из команд, сообщает «СтарХит».