logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Суд развел Андрея Аршавина с Алисой Казьминой и назначил скромные алименты

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин

Фото: Instagram Алисы Казьминой
38-летний Андрей Аршавин снова пополнил ряды холостяков.

В эту среду, 3 июля, состоялось заседание по делу развода Андрея Аршавина с Алисой Казьминой. Бывшего игрока «Арсенала» обязали ежемесячно выплачивать 64 тысячи рублей на содержание бывшей жены и 340 тысяч рублей (1/8 часть доходов футболиста) в качестве алиментов для его дочери Есении.

Теперь уже бывшая супруга спортсмена считает эти суммы более чем скромными, учитывая стандартные гонорары футболистов. Впрочем, Андрей Аршавин пытается оспорить и их, ведь он не состоит ни в одной из команд, сообщает «СтарХит».

Ранее сообщалось, что отец не горит желанием встречаться с малышкой и отказался прописывать ее в одной из своих элитных квартир, тем самым лишая ее возможности пойти в детский сад в Санкт-Петербурге. «Дочь, естественно, спрашивает, где папа. Его поведение просто необъяснимо», — прокомментировал Александр Добровинский, адвокат Алисы Казьминой.

У Андрея Аршавина есть трое детей от предыдущих отношений с телеведущей Юлией Барановской, недавно он начал принимать участие в их жизни.

Помимо Есении, Алиса Казьмина воспитывает также двоих детей от брака с президентом «Промстрой Груп» Алексеем Казьминым.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...