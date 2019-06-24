Андрей Аршавин лишил младшую дочь прописки и возможности пойти в детский сад?

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина не может пойти в садик Приморского района Санкт-Петербурга из-за отсутствия прописки, сообщает Super. Девочка не зарегистрирована в культурной столице, а родной отец не желает прописывать ее в своих апартаментах.

«Человек, который не хочет видеть своего ребенка и помогать ему, не достоин звания отца. Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Более того, г-н Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов. Надеюсь, что суд примет справедливое решение», — цитирует издание адвоката Александра Добровинского.

Впрочем, те алименты, которые были начислены на сегодняшний день, Аршавин, по всей видимости, заплатил. «В базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов числится один должник, фамилия, имя, отчество и дата рождения которого совпадают с данными бывшего футболиста. Исполнительный лист выдан Красносельским райсудом в апреле, сумма долга по нему составляла 6 тысяч 158 рублей 15 копеек», — передает.

Андрей и Алиса Аршавины поженились в 2016 году и некоторое время жили в любви и согласии. После развода их отношения серьезно испортились.