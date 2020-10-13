Суд отправил в тюрьму пенсионерку, убившую кота из-за колбасы

Вечером в прихожей своей квартиры пожилая женщина нанесла своему серому беспородному коту удар ножом в левый бок. Животное скончалось в ветеринарной клинике, куда отвезли его соседи. Пенсионерка свою вину признала.

«В тот момент я находилась в агрессивном состоянии из-за этого всего, скинула кота со стола», - уточнила пенсионерка. По ее словам, после нанесения удара она выставила питомца из квартиры и закрыла дверь. При этом женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику.

Напомним, при транспортировке в аэропорту «Шереметьево» погибли два из трех котов, следовавших из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Животные, которых хозяин был вынужден сдать в багаж из-за того, что масса каждого из них с клеткой-переноской превышала восемь килограммов, получили травмы, не совместимые с жизнью. Клетки, в которых были животные, не спасли их.