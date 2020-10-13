Суд отправил в тюрьму пенсионерку, убившую кота из-за колбасы
Мировой судья назначил наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Пожилую уроженку Харовска признали виновной в преступлении, предусмотренным частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его смерть»).
По данным суда, инцидент произошел 11 августа. Как объяснила пенсионерка, в тот вечер она была пьяна. Вернувшись домой, женщина в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. Позже она увидела своего кота Васю на кухонном столе, где он поедал колбасу.
Вечером в прихожей своей квартиры пожилая женщина нанесла своему серому беспородному коту удар ножом в левый бок. Животное скончалось в ветеринарной клинике, куда отвезли его соседи. Пенсионерка свою вину признала.
«В тот момент я находилась в агрессивном состоянии из-за этого всего, скинула кота со стола», - уточнила пенсионерка. По ее словам, после нанесения удара она выставила питомца из квартиры и закрыла дверь. При этом женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику.
Напомним, при транспортировке в аэропорту «Шереметьево» погибли два из трех котов, следовавших из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Животные, которых хозяин был вынужден сдать в багаж из-за того, что масса каждого из них с клеткой-переноской превышала восемь килограммов, получили травмы, не совместимые с жизнью. Клетки, в которых были животные, не спасли их.
Фото: Pixabay.com
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