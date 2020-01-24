Два кота погибли при транспортировке в московском аэропорту, один получил обморожение лап
Грустные новости появились на сайте «Русской службы Би-би-си». При транспортировке в аэропорту «Шереметьево» погибли два из трех котов, следовавших с хозяином из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Специальные клетки-переводзки, в которых были животные, не спасли их. Коты, которых хозяин был вынужден сдать в багаж из-за того, что масса каждого животного с перевозкой превышала 8 килограммов, получили травмы не совместимые с жизнью.
Хозяин — Максим Чумаченко — сообщил, что планирует подать в суд и найти виновных в смерти питомцев. После посадки один из пассажиров сказал ему, что его котов "швыряют" на разгрузке. Мужчина обратился на стойку авиакомпании, и получил две сломанные переноски с котами, одна из которых была перевязана веревкой, — передает BBC.
Находившиеся внутри коты были еще живы, и Максим взял их с собой в салон самолета, но один скончался по пути, а второй — в ветеринарной клинике в Софии. У третьей кошки диагностировали обморожение.
Представители компании «Аэрофлот» подтвердили, что несчастный случай, о котором первым сообщил канал Baza, действительно имел место, но виноваты предположительно сотрудники компании «Шереметьево Хэндлинг», обслуживающей погрузку и разгрузку багажа в аэропорту. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды пообещал направить запрос с требованием проверить ситуацию главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Фото: globallookpress
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