Два кота погибли при транспортировке в московском аэропорту, один получил обморожение лап

Грустные новости появились на сайте «Русской службы Би-би-си». При транспортировке в аэропорту «Шереметьево» погибли два из трех котов, следовавших с хозяином из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Специальные клетки-переводзки, в которых были животные, не спасли их. Коты, которых хозяин был вынужден сдать в багаж из-за того, что масса каждого животного с перевозкой превышала 8 килограммов, получили травмы не совместимые с жизнью.

Хозяин — Максим Чумаченко — сообщил, что планирует подать в суд и найти виновных в смерти питомцев. После посадки один из пассажиров сказал ему, что его котов "швыряют" на разгрузке. Мужчина обратился на стойку авиакомпании, и получил две сломанные переноски с котами, одна из которых была перевязана веревкой, — передает BBC.