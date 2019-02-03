Рэпер Децл ушел из жизни в возрасте 35 лет от остановки сердца

Сегодня, 3 февраля, продюсер Александр Толмацкий сообщил в своем Facebook о смерти своего сына Кирилла, известного миллионам под псевдонимом Децл, а также Le Truk. «Кирилла больше нет...» — лаконично написал он.
По словам концертного директора рэпера Павла Беленца журналистам сразу нескольких изданий, артист выступал в Ижевске, и после концерта почувствовал себя плохо, ушел в гримерку, куда через некоторое время была вызвана «скорая». «Предварительная информация — у Децла произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец.
Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты начала 2000-х, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. У него остались супруга Юлия и 13-летний сын Антоний.
Passion.ru соболезнует родным и близким рэпера.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Detsl aka Le Truk