Рэпер Децл ушел из жизни в возрасте 35 лет от остановки сердца

Сегодня, 3 февраля, продюсер Александр Толмацкий сообщил в своем Facebook о смерти своего сына Кирилла, известного миллионам под псевдонимом Децл, а также Le Truk. «Кирилла больше нет...» — лаконично написал он.

По словам концертного директора рэпера Павла Беленца журналистам сразу нескольких изданий, артист выступал в Ижевске, и после концерта почувствовал себя плохо, ушел в гримерку, куда через некоторое время была вызвана «скорая». «Предварительная информация — у Децла произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец.