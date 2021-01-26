Стюардесса перечислила вещи, о которых без стеснения можно просить на борту самолета
Фото: instagram.com/lovefaliya
Как уточнила бортпроводница, к примеру, не надо бояться просить беруши или повязку для сна. Особенно это актуально, если пассажир летит днем, когда в салоне воздушного судна много света. У сотрудников авиаперевозчиков можно попросить щетку и зубную пасту. Кроме того, в самолете предоставляются наборы для маленьких детей.
При этом не все авиакомпании обладают этими вещами. Несмотря на это, пассажиры всегда могут уточнять об их наличии. Стюардесса рекомендовала быть вежливыми. «И, конечно же, просите вторую порцию еды. Но вам нужно подождать, пока все доедят, и если у нас останется порция, мы обязательно ею поделимся», - подчеркнула она.
Ранее украинская стюардесса по имени Тая рассказала, с какими странными просьбами и вопросами пассажиры обращаются к бортпроводникам в самолете. Как уточнила сотрудница авиакомпании, однажды человек попросил ее сделать двигатели самолета потише, так как они мешают ему читать книгу. Некоторые пассажиры умоляли стюардесс снять на камеру телефона кабину пилотов. Они были согласны отдать бортпроводнику телефон, чтобы тот запечатлел полет лайнера из кабины экипажа.
Еще один забавный случай произошел, когда туристы заскучали во время перелета. Они попросили девушку спеть им песню. Удивляли странными просьбами девушки. Одна из них попросила стюардессу высушить джинсы, которые намочила.
Фото и видео: Instagram/@lovefaliya, TikTok/@lovefaliya, pexels.com
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