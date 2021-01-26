Стюардесса перечислила вещи, о которых без стеснения можно просить на борту самолета

Ранее украинская стюардесса по имени Тая рассказала, с какими странными просьбами и вопросами пассажиры обращаются к бортпроводникам в самолете. Как уточнила сотрудница авиакомпании, однажды человек попросил ее сделать двигатели самолета потише, так как они мешают ему читать книгу. Некоторые пассажиры умоляли стюардесс снять на камеру телефона кабину пилотов. Они были согласны отдать бортпроводнику телефон, чтобы тот запечатлел полет лайнера из кабины экипажа.

Еще один забавный случай произошел, когда туристы заскучали во время перелета. Они попросили девушку спеть им песню. Удивляли странными просьбами девушки. Одна из них попросила стюардессу высушить джинсы, которые намочила.