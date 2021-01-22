Стюардесса перечислила самые странные просьбы пассажиров в самолете
Фото: instagram.com/taisacabincrew
Как уточнила сотрудница авиакомпании, однажды человек попросил ее сделать двигатели самолета потише, так как они мешают ему читать книгу. Некоторые пассажиры умоляли стюардесс снять на камеру телефона кабину пилотов. Они были согласны отдать бортпроводнику телефон, чтобы тот запечатлел полет лайнера из кабины экипажа.
Еще один забавный случай произошел, когда туристы заскучали во время перелета. Они попросили девушку спеть им песню. Удивляли странными просьбами девушки. Одна из них попросила стюардессу высушить джинсы, которые намочила. «Скажите, девушка, куда я уже могу отдать ребенка? Я хотела бы поспать в самолете», — заявила другая. Еще один курьезный случай произошел во время раздачи напитков. «В смысле нет ананасового сока? И мангового тоже нет? А когда же их подвезут?», — спросил пассажир.
Ранее стюардесса с 20-летним стажем Хизер Пул сообщила, что красная помада, которой пользуются бортпроводницы, связана с безопасностью пассажиров в полете. Яркий цвет помогает бортпроводницам привлечь внимание.
Так, в случае экстренной ситуации пассажиры буквально могут «читать по губам». Это дает возможность лучше воспринимать информацию, которую пытается донести до них экипаж.
Фото и видео: Instagram/@taisacabincrew, TikTok/@taisacabincrew
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!