Стюардесса перечислила самые странные просьбы пассажиров в самолете

Еще один забавный случай произошел, когда туристы заскучали во время перелета. Они попросили девушку спеть им песню. Удивляли странными просьбами девушки. Одна из них попросила стюардессу высушить джинсы, которые намочила. «Скажите, девушка, куда я уже могу отдать ребенка? Я хотела бы поспать в самолете», — заявила другая. Еще один курьезный случай произошел во время раздачи напитков. «В смысле нет ананасового сока? И мангового тоже нет? А когда же их подвезут?», — спросил пассажир.