Стюардесса отомстила унизившему ее пилоту с помощью кофе со слабительным

В нескольких случаях стюардессы говорили, что пилоты чувствуют себя «небесными богами». Они жаловались, если не получали запрошенную еду.

«Так, получив несправедливый выговор, одна стюардесса добавила в кофе пилота несколько глазных капель, которые оказали сильное слабительное действие», — объяснил ученый. Исследователь считает, что причиной разногласий между членами одного экипажа было высокомерное отношение пилотов к другим из-за «особого почтенного отношения к ним».

Ранее стюардесса с 20-летним стажем Хизер Пул сообщила, что красная помада, которой пользуются бортпроводницы, связана с безопасностью пассажиров в полете. Яркий цвет помады помогает бортпроводницам привлечь внимание. Так, в случае экстренной ситуации пассажиры буквально могут «читать по губам». Это помогает им лучше воспринимать информацию, которую пытается донести до них экипаж.