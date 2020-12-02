Стюардесса отомстила унизившему ее пилоту с помощью кофе со слабительным
О забавном случае сообщил профессор Брус Эванс, который брал интервью у членов экипажа для своей новой книги об авиации. Ученый уточнил, что пилоты и стюардессы жаловались ему на противостояния в прошлом. Одна из бортпроводниц отметила, что однажды ей пришлось использовать капли, чтобы отомстить коллеге за постоянные издевательства.
Фото: pixabay.com
В нескольких случаях стюардессы говорили, что пилоты чувствуют себя «небесными богами». Они жаловались, если не получали запрошенную еду.
«Так, получив несправедливый выговор, одна стюардесса добавила в кофе пилота несколько глазных капель, которые оказали сильное слабительное действие», — объяснил ученый. Исследователь считает, что причиной разногласий между членами одного экипажа было высокомерное отношение пилотов к другим из-за «особого почтенного отношения к ним».
Ранее стюардесса с 20-летним стажем Хизер Пул сообщила, что красная помада, которой пользуются бортпроводницы, связана с безопасностью пассажиров в полете. Яркий цвет помады помогает бортпроводницам привлечь внимание. Так, в случае экстренной ситуации пассажиры буквально могут «читать по губам». Это помогает им лучше воспринимать информацию, которую пытается донести до них экипаж.
Фото: pixabay.com
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