Стюардесса назвала главные страхи бортпроводниц
Фото: instagram.com/lisaermilova
По словам девушки, больше всего бортпроводники боятся случайно надутого трапа. Как объяснила стюардесса: есть два способа открытия двери - штатный и аварийный. Во втором случае открывается трап. «С такой скоростью и силой, что может убить человека, который стоит по ту сторону двери», — объяснила она.
Еще одним из сильных страхов является опоздание на рейс. Такое случается редко, но при опоздании бортпроводника вместо него летит резервный проводник.
Еще одним из сильных страхов девушка назвала вероятность забыть документы, без которых нельзя летать. Такими документами считают ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение, а также заграничный паспорт.
Ранее бывшая сотрудница одной из российских авиакомпаний Рушана рассказала правду о вреде телефонов на борту. Экс-бортпроводница объяснила, что телефоны «не создают помехи для общения пилотов и авиационных диспетчеров». По ее словам, включенный смартфон не способен повлиять на безопасность полетов. При этом, если все пассажиры на борту одновременно захотят позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи.
Фото: Instagram/ @lisaermilova, TikTok / llisaermilova
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