Стюардесса назвала главные страхи бортпроводниц

Еще одним из сильных страхов девушка назвала вероятность забыть документы, без которых нельзя летать. Такими документами считают ID-карту, свидетельство бортпроводника, медицинское заключение, а также заграничный паспорт.

Ранее бывшая сотрудница одной из российских авиакомпаний Рушана рассказала правду о вреде телефонов на борту. Экс-бортпроводница объяснила, что телефоны «не создают помехи для общения пилотов и авиационных диспетчеров». По ее словам, включенный смартфон не способен повлиять на безопасность полетов. При этом, если все пассажиры на борту одновременно захотят позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи.