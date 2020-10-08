Бывшая стюардесса развеяла миф о вреде телефонов на борту

Рушана добавила, что доход членов летных составов во всех организациях «зависит от налета и оклада сотрудника».

Напомним, стюардесса американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines выгнала из воздушного судна ребенка с инвалидностью вместе с матерью после того, как мальчик снял маску. Американка Зана Шелтон вместе с трехлетним сыном-аутистом Себастьяном Льюисом поднялась на борт самолета, однако на мальчике не было защитного средства. Бортпроводница потребовала от матери, чтобы она надела его на малыша, но тот постоянно стягивал повязку. Тогда она выгнала их обоих.