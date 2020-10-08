Бывшая стюардесса развеяла миф о вреде телефонов на борту
Девушка поспешила развеять миф о вреде пользования смартфонами на борту воздушного судна. Экс-бортпроводница объяснила, что телефоны «не создают помехи для общения пилотов и авиационных диспетчеров». По ее словам, включенный смартфон не способен повлиять на безопасность полетов. При этом, если все пассажиры на борту одновременно захотят позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи.
«Например, в Европе давно не просят переключать телефон на авиарежим», — уточнила Рушана. Ранее девушка поделилась информацией о заработных платах в авиационной отрасли России. По ее данным, рядовая стюардесса получает 30-60 тысяч рублей, старшему бортпроводнику платят 60-100 тысяч, второй пилот удостаивается 150-300 тысяч и командир воздушного судна зарабатывает около 300-600 тысяч рублей.
Рушана добавила, что доход членов летных составов во всех организациях «зависит от налета и оклада сотрудника».
Напомним, стюардесса американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines выгнала из воздушного судна ребенка с инвалидностью вместе с матерью после того, как мальчик снял маску. Американка Зана Шелтон вместе с трехлетним сыном-аутистом Себастьяном Льюисом поднялась на борт самолета, однако на мальчике не было защитного средства. Бортпроводница потребовала от матери, чтобы она надела его на малыша, но тот постоянно стягивал повязку. Тогда она выгнала их обоих.
Фото: ITikTok / ms_rusha01, pixabay.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!