Стюардесса назвала секретные способы правильно собрать чемодан

Бортпроводница советует складывать разные вещи в подписанные мешки. Это поможет избежать путаницы и быстрее найти то, что внезапно потребовалось в пути. Грязную одежду необходимо складывать в отдельные пакеты и поместить в отдельный отсек. Так они не перемешаются с чистыми вещами.

Пользователям понравились советы стюардессы. «Это восхитительно, люблю пользоваться твоими советами», — написали в комментариях. «Попробовал и понял, что уложил больше вещей, чем могу поместить в чемодан обычно», — согласился еще один юзер.

Ранее российская бортпроводница по имени Лиза перечислила главные страхи стюардесс. Больше всего бортпроводники боятся случайно надутого трапа. Как объяснила стюардесса: есть два способа открытия двери — штатный и аварийный. Во втором случае открывается трап. Он разворачивается с такой скоростью и силой, что может убить человека. Еще одним из сильных страхов является опоздание на рейс. Такое случается редко, но при опоздании бортпроводника вместо него летит резервный проводник.