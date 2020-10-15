Стая бродячих собак спасла девушку от изнасилования

Девушка активно отбивалась и начала кричать, однако прохожих рядом не было. Из-за шума на место происшествия сбежались собаки. Они подняли громкий лай и спугнули насильника. Спасенная девушка обратилась к первому же экипажу ГИБДД, полиция смогла задержать злоумышленника. На данный момент подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.

Ранее автор и исполнительница хитов Mercy и Rain on Your Parade — певица Эйми Даффи раскрыла страшную тайну своего исчезновения на несколько лет. Британская исполнительница поделилась с подписчиками своим самым большим секретом - ее изнасиловали. Долгое время она не могла выступать и вообще думать о творчестве.