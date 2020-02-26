Британская исполнительница Эйми Энн Даффи поделилась с подписчиками своим самым большим секретом. Она призналась, что пережила личную трагедию, из-за которой не могла долгое время выступать и вообще думать о творчестве.«Вы не представляете, сколько раз я думала о том, чтобы написать об этом. Многие из вас думали, куда я пропала и почему. Правда заключается в том, и, пожалуйста, поверьте мне, что сейчас со мной все в порядке, я в безопасности, — начала рассказ Даффи. — Меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в заточении несколько дней. Как видите, я выжила. Но на то, чтобы прийти в норму, потребовалось время». «Вы наверняка удивляетесь, почему я не выразила пережитую через свой голос. Я не хотела показывать миру грусть в глазах. Как я могла петь от сердца, если сердце разбито? Но оно медленно излечилось», — продолжила она повествование.Даффи рассказала также, что уже поведала свою историю журналисту, который разыскал ее летом 2019 года, и вскоре интервью будет опубликовано.«Если у вас есть вопросы, я постараюсь ответить на них в будущей публикации. Я всегда ценила вашу поддержку и доброту. Вы были мне настоящими друзьями, и я благодарю вас за это», — призналась Даффи. Она также попросила пока не досаждать ее близких и уважать личное пространство других людей. Однако не все поверили в правдивость страшной истории, обвинив певицу в том, что подобными громкими заявлениями они пытается привлечь внимание к новому альбому, который должен вскоре выйти, сообщает издание Daily Mail.«Когда вы больше неактуальны и пытаетесь вернуть внимание к себе, пытаясь продать как можно больше шоу», «Можете назвать меня циником, но Даффи не рассказала, заявила ли она в полицию. Если нет, то почему? А ей нужно продвигать новый альбом», — последовала критика пользователей Сети. Напомним, о Даффи заговорили в 2008 году после выхода ее хитов Mercy и Rain on Your Parade. Первая из названных песен возглавлял многие хит-парады. После певица выпустила два альбома, а в 2015 году попробовала сниматься в кино. В 2017-м она сообщила, что собирается вновь заняться музыкой и… пропала с «радаров». Фото: f84, Tobias Hase/ Global Look press, East NewsВидео: DuffyVEVOПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!