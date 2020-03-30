Стала известна дата проведения перенесенной из-за коронавируса Олимпиады в Токио

Отметим, что ранее руководитель МОК Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Есисо Мори договорились о переносе Олимпиады из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Напомним, что в декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство WADA на 4 года отстранило спортсменов из России от участия в Олимпиадах.