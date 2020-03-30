Стала известна дата проведения перенесенной из-за коронавируса Олимпиады в Токио
Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпида состоится с 24 августа по 5 сентября, сообщается в Twitter Олимпиады.
IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa— Olympics (@Olympics) March 30, 2020
Отметим, что ранее руководитель МОК Томас Бах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава оргкомитета «Токио-2020» Есисо Мори договорились о переносе Олимпиады из-за вспышки коронавирусной инфекции. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Напомним, что в декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство WADA на 4 года отстранило спортсменов из России от участия в Олимпиадах.
Фото: depositphotos
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