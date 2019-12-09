WADA на 4 года отстранило спортсменов из России от участия в Олимпиадах
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Фото: Getty Images
9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Российскую Федерацию права участвовать в крупных международных и мировых спортивных первенствах, сообщают ведущие информационные агентства. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также лишили статуса соответствия.
«Рекомендацию комитета по соответствию одобрили единогласно», — сообщает приводит ТАСС. В ближайшие четыре года руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также госслужащим запрещено посещать международные спортивные соревнования.
Фото: EAST NEWS
В РУСАДА отметили, что решение WADA вступает в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), передают «Известия». Если спортсмены докажут, что не применяли допинг, их допустят к соревнованиям, но под нейтральным флагом.
Теперь спортсмены из России могут пропустить крупные соревнования, в том числе Олимпиаду в Токио в 2020 году, и лишиться права провести Универсиаду в Екатеринбурге в 2003 году.
Процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA запустили после того, как немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.
Фото: East News, Getty mages
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