WADA на 4 года отстранило спортсменов из России от участия в Олимпиадах

В РУСАДА отметили, что решение WADA вступает в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS), передают «Известия». Если спортсмены докажут, что не применяли допинг, их допустят к соревнованиям, но под нейтральным флагом.

Теперь спортсмены из России могут пропустить крупные соревнования, в том числе Олимпиаду в Токио в 2020 году, и лишиться права провести Универсиаду в Екатеринбурге в 2003 году.

Процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA запустили после того, как немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории.