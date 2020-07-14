Спасатели нашли тело утонувшей звезды фильма «Хор» Наи Риверы через 5 дней после ее гибели

8 июля 2020 года звезду сериала «Хор» — 33-летнюю Наю Риверу объявили пропавшей без вести после того, как в прогулочной лодке обнаружили спящим ее 4-летнего сына Джози. На мальчике был спасательный жилет, рядом лежал жилет для взрослых и удостоверение личности Наи.

Мальчик рассказал, что мама ушла плавать, но так и не вернулась. В лодке он провел один не менее четырех часов. Спасатели сразу же стали искать актрису, но из-за плохой погоду поиски остановили.

Тело утонувшей Наи Риверы нашли спустя 5 дней, после того как оно всплыло. По предварительным данным, Ная могла запутаться в водорослях, что стало причиной трагедии, сообщает портал TMZ.