Спасатели нашли тело утонувшей звезды фильма «Хор» Наи Риверы через 5 дней после ее гибели
Фото: www.instagram.com/nayarivera/
8 июля 2020 года звезду сериала «Хор» — 33-летнюю Наю Риверу объявили пропавшей без вести после того, как в прогулочной лодке обнаружили спящим ее 4-летнего сына Джози. На мальчике был спасательный жилет, рядом лежал жилет для взрослых и удостоверение личности Наи.
Мальчик рассказал, что мама ушла плавать, но так и не вернулась. В лодке он провел один не менее четырех часов. Спасатели сразу же стали искать актрису, но из-за плохой погоду поиски остановили.
Тело утонувшей Наи Риверы нашли спустя 5 дней, после того как оно всплыло. По предварительным данным, Ная могла запутаться в водорослях, что стало причиной трагедии, сообщает портал TMZ.
Ная Ривера снялась более чем в 60 фильмах. Славу ей принесли роли в сериалах «Хор», «Лузеры», «Коварные горничные» и другие.
Ривера была замужем за актером Райаном Дорси, от которого родила сына Джози, но в декабре 2017-го супруги развелись.
Фото и видео: Instagram Наи Риверы
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