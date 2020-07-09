«Самая сексуальная женщина» и звезда «Хора» Ная Ривера утонула в озере, оставив 4-летнего сына в лодке

Пока тело актрисы спасателям найти не удалось, поиски продолжаются. В лодке, на которой Ривера каталась с сыном, был найден ее спасательный жилет, а на парковке на берегу озера обнаружен автомобиль звезды с ее личными вещами. Напомним, что сына Джози Ная Ривера родила от бывшего супруга, актера Райана Дорси, с которым развелась в 2018 году. Ривера известна своими ролями в сериале «Хор», «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу». В 2011 году портал AfterEllen назвал ее самой сексуальной женщиной в мире.