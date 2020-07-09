«Самая сексуальная женщина» и звезда «Хора» Ная Ривера утонула в озере, оставив 4-летнего сына в лодке
Фото: Instagram / @nayarivera
Сын Наи Реверы, 4-летний Джози Холлис Дорси был найден сотрудниками правоохранительных органов спящим в лодке на озере Пиру в округе Вентура, сообщает TMZ. Мальчик сказал, что его мать прыгнула в воду, после чего он ее больше не видел.
Фото: Instagram / @nayarivera
Пока тело актрисы спасателям найти не удалось, поиски продолжаются. В лодке, на которой Ривера каталась с сыном, был найден ее спасательный жилет, а на парковке на берегу озера обнаружен автомобиль звезды с ее личными вещами. Напомним, что сына Джози Ная Ривера родила от бывшего супруга, актера Райана Дорси, с которым развелась в 2018 году. Ривера известна своими ролями в сериале «Хор», «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу». В 2011 году портал AfterEllen назвал ее самой сексуальной женщиной в мире.
Фото и видео: Instagram
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