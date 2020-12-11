Собянин не планирует вводить новые ограничения в Москве на новогодние праздники

Как передает телеканал «Россия 24», массовых новогодних гуляний в российской столице не будет. Несмотря на это, москвичи и гости города смогут в любое время воспользоваться метро и МЦК. Это сделано для того, чтобы передвижение по городу не было сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы.

Собянин объяснил, что в Москве социальные и коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме. По словам мэра, ситуация с коронавирусом «более-менее стабильная, но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне».

Напомним, в городе, по данным на 10 декабря, было обнаружено 6730 новых зараженных, 74 человека умерли. Общее число зафиксированных случаев в России превышает 2,5 миллиона.

Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года.