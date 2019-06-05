71-летний Бари Алибасов впал в кому?

Вечером 5 июня СМИ сообщили о смерти 71-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Пресс-секретарь Бари Каримовича опроверг появившуюся информацию: «Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — цитирует Вадима Горжанкина телеканал «360».
Telegram-канал Mash сообщает, что Бари Алибасов впал в кому: «Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все из-за осложнения тяжелых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад».
UPD: Telegram-канал 112 опроверг сообщения о коме.
Как отметил Вадим Горжанкин, полное заявление о состоянии здоровья продюсера группы «На-На» появится 6 июня.
Напомним, 4 июня Бари Каримович случайно выпил чистящее средство для труб вместо воды, в результате чего получил четвертую степень ожога желудка.
Редакция Passion.ru желает Бари Алибасову скорейшего выздоровления!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Anatoly Lomokhov/Globallookpress
Видео: Instagram
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