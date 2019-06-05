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71-летний Бари Алибасов впал в кому?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бари Алибасов

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress
СМИ сообщили, что состояние здоровья продюсера ухудшилось.

Вечером 5 июня СМИ сообщили о смерти 71-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Пресс-секретарь Бари Каримовича опроверг появившуюся информацию: «Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — цитирует Вадима Горжанкина телеканал «360».

Telegram-канал Mash сообщает, что Бари Алибасов впал в кому: «Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все из-за осложнения тяжелых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад».

UPD: Telegram-канал 112 опроверг сообщения о коме.

Скриншот из Telegram-канала 112

Как отметил Вадим Горжанкин, полное заявление о состоянии здоровья продюсера группы «На-На» появится 6 июня.

Напомним, 4 июня Бари Каримович случайно выпил чистящее средство для труб вместо воды, в результате чего получил четвертую степень ожога желудка.

Редакция Passion.ru желает Бари Алибасову скорейшего выздоровления!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Александра Воротнева/Starface, Anatoly Lomokhov/Globallookpress

Видео: Instagram

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