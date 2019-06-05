71-летний Бари Алибасов впал в кому?

Вечером 5 июня СМИ сообщили о смерти 71-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова, находящегося в токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Пресс-секретарь Бари Каримовича опроверг появившуюся информацию: «Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — цитирует Вадима Горжанкина телеканал «360».

Telegram-канал Mash сообщает, что Бари Алибасов впал в кому: «Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все из-за осложнения тяжелых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад».

UPD: Telegram-канал 112 опроверг сообщения о коме.