«Состояние тяжелое»: директор Бари Алибасова прокомментировал состояние его здоровья

Состояние 71–летнего Бари Алибасова оценивают как тяжелое. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского подтвердили агентству РИА, что продюсер находится в реанимации.
Напомним, накануне он отравился, выпив чистящее средство для труб вместо воды. Об этом сообщал телеграм-канал Baza. Журналисты уточнили, что Алибасов перепутал жидкость в стакане, оставленную на столе в его квартире. Бари Каримович получил ожог пищевода.
Пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин прокомментировал агентству состояние здоровья продюсера, отметив, что Бари Каримовича четвертая степень ожога желудка, он в сознании и дышит самостоятельно.
«Надеемся, что он пойдет на выздоровление, при таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление займет месяцы», — приводит слова Горожанкина агентство РИА.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: Instagram, youtube.com/ Россия 1
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