«Состояние тяжелое»: директор Бари Алибасова прокомментировал состояние его здоровья

Состояние 71–летнего Бари Алибасова оценивают как тяжелое. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского подтвердили агентству РИА, что продюсер находится в реанимации.

Напомним, накануне он отравился, выпив чистящее средство для труб вместо воды. Об этом сообщал телеграм-канал Baza. Журналисты уточнили, что Алибасов перепутал жидкость в стакане, оставленную на столе в его квартире. Бари Каримович получил ожог пищевода.