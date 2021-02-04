Синоптики пообещали москвичам первые за десять лет настоящие морозы

При этом во вторник температура достигнет «глубочайшего дна», москвичам обещают морозы до минус 20-30 градусов ночью и минус 16-21 градусов днем. По словам специалиста, «это супераномальный холод». Температура будет ниже климатической нормы февраля на 15-20 градусов. Как пишет «РИА Новости», похолодание в столичном регионе начнется уже в пятницу, 5 февраля, когда будет до минус 9-14 градусов, в субботу — до минус 20 градусов.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года. Период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число суток с положительной температурой.