Сильное имя и хороший аппетит: принц Уильям рассказал о новорожденном сыне

Новорожденный сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал одним из самых обсуждаемых младенцев месяца. Подданные гадают, каким именем монархи назовут малыша. Сегодня во время службы в Вестминстерском аббатстве молодой отец сообщил журналистам: они с женой выбрали для сына имя.

«Должен сказать, что это сильное имя», — цитирует пресса. В ответ на вопрос, Александр ли это (среднее имя принца Джорджа и среднее имя королевы Елизаветы II), мужчина лишь загадочно улыбнулся и одобрительно отозвался об этом варианте.

Уильям сообщил: «У нас все хорошо. Он сейчас хорошо спит, это просто замечательно».

Напомним, что третий малыш принца Уильяма и Кейт Миддлтон родился 23 апреля.

Фото: globallookpress