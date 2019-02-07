Теперь официально: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении — 2019»

Чуть меньше месяца назад в Сети появились слухи о том, что 35-летний Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» в этом году. Это косвенно подтверждал тот факт, что в гастрольном графике артиста весь май был свободен. Теперь и сам музыкант подтвердил: в мае он едет в Израиль.
«Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае))», — написал Лазарев в блоге.
Сергей уже представлял Россию в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми. После долгих сомнений артист решил сделать еще одну попытку.
«Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев. Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене "Евровидения" и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем — главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и еще большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум», — цитирует Super! слова артиста.
«Евровидение — 2019» будет проходить с 14 по 18 мая. Как считаете, есть ли у Сергея шансы на победу в этом году?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Maksim Konstantinov/Britta Pedersen/Alexey Sukhorukov/Komsomolskaya Pravda/Karin Tarnblom/Ibl Bildbyr/globallookpress, instagram