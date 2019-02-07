Теперь официально: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении — 2019»

Чуть меньше месяца назад в Сети появились слухи о том, что 35-летний Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» в этом году. Это косвенно подтверждал тот факт, что в гастрольном графике артиста весь май был свободен. Теперь и сам музыкант подтвердил: в мае он едет в Израиль.

«Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае))», — написал Лазарев в блоге.