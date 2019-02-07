logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Теперь официально: Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении — 2019»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в 2016-м году

Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летний Сергей Лазарев подтвердил слухи о том, что снова выступит на «Евровидении».

Чуть меньше месяца назад в Сети появились слухи о том, что 35-летний Сергей Лазарев представит Россию на «Евровидении» в этом году. Это косвенно подтверждал тот факт, что в гастрольном графике артиста весь май был свободен. Теперь и сам музыкант подтвердил: в мае он едет в Израиль.

«Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае))», — написал Лазарев в блоге.

Сергей уже представлял Россию в 2016-м году с песней You are the only one, однако не смог победить. Тогда результаты многим показались несправедливыми. После долгих сомнений артист решил сделать еще одну попытку.

«Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев. Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене "Евровидения" и вновь представить страну. Выступить так, чтобы страна гордилась своим представителем — главная задача для меня. Хотя я понимаю колоссальные риски и еще большее давление и ответственность в этот раз, но я сделаю максимум», — цитирует Super! слова артиста.

«Евровидение — 2019» будет проходить с 14 по 18 мая. Как считаете, есть ли у Сергея шансы на победу в этом году?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: Maksim Konstantinov/Britta Pedersen/Alexey Sukhorukov/Komsomolskaya Pravda/Karin Tarnblom/Ibl Bildbyr/globallookpress, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
Роскошная Михалкова, стильная Ходченкова и другие звезды на церемонии вручения кинопремии «Золотой Орел»
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова