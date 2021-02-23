Официально: звезда «Большой маленькой лжи» Шейлин Вудли выходит замуж

Звезда «Большой маленькой лжи», «Дивергента» и «Виноваты звезды» Шейлин Вудли помолвлена с футболистом Green Bay Packers Аароном Роджерсом. Актриса подтвердила помолвку во время своего нового интервью с Джимми Фэллоном: «Для нас это не новые новости, понимаете? Так что это довольно забавно. Все сейчас волнуются из-за этого, и мы говорим: «Да, мы уже какое-то время помолвлены». Актриса сказала, что не представляла себя выходящей замуж за спортсмена: «Он, во-первых, просто замечательный, невероятный человек. Но я никогда не думала, что буду помолвлена ​​с кем-то, кто зарабатывает на жизнь бросанием мячей. Но он действительно так хорош в этом».

Шейлин Вудли вспомнила и их первую встречу: «Когда я впервые встретила его, мне показалось, что моя собака как будто отвела меня в сторону и сказала: «Если ты не будешь встречаться с этим чуваком, я откажусь от тебя как от своей матери, потому что три ноги, на которых я бегу с тобой, когда ты бросаешь мяч, — ничто по сравнению с марафоном, который я могу бежать вместе с ним»