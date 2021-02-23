Официально: звезда «Большой маленькой лжи» Шейлин Вудли выходит замуж
Фото: @shailenewoodley / Instagram
Звезда «Большой маленькой лжи», «Дивергента» и «Виноваты звезды» Шейлин Вудли помолвлена с футболистом Green Bay Packers Аароном Роджерсом. Актриса подтвердила помолвку во время своего нового интервью с Джимми Фэллоном: «Для нас это не новые новости, понимаете? Так что это довольно забавно. Все сейчас волнуются из-за этого, и мы говорим: «Да, мы уже какое-то время помолвлены». Актриса сказала, что не представляла себя выходящей замуж за спортсмена: «Он, во-первых, просто замечательный, невероятный человек. Но я никогда не думала, что буду помолвлена с кем-то, кто зарабатывает на жизнь бросанием мячей. Но он действительно так хорош в этом».
Шейлин Вудли вспомнила и их первую встречу: «Когда я впервые встретила его, мне показалось, что моя собака как будто отвела меня в сторону и сказала: «Если ты не будешь встречаться с этим чуваком, я откажусь от тебя как от своей матери, потому что три ноги, на которых я бегу с тобой, когда ты бросаешь мяч, — ничто по сравнению с марафоном, который я могу бежать вместе с ним»
Фото: @shailenewoodley / Instagram
Напомним, что во время трансляции церемонии награждения NFL Honors он заявил, что помолвлен! Размышляя о том, что 2020 год был «сумасшедшим», Аарон сказал: «Я обручился». Затем футболист произнес речь, в которой пообещал поблагодарить свою невесту в конце выступления. Кстати, в этой игре он получил свою третью по значимости награду в лиге. Но между прочим, пара официально тогда еще не подтвердила свой роман. Учитывая то, какие они скромники, ждать нам, может, придется слишком долго, так как даже свои отношения они никак не афишировали: «Они держали это в секрете. Аарон был очень сосредоточен в своем сезоне, который подошел к концу на прошлой неделе во время игры за первенство NFC. Но они виделись друг с другом и поддерживали связь. Они оба сосредоточены на своей карьере, но все же находят время друг для друга», — рассказал источник.
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Фото: @shailenewoodley / Instagram
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