СМИ: звезда фильма «Виноваты звезды» Шейлин Вудли помолвлена
Фото: @shailenewoodley/ Instagram
Совсем недавно зарубежные таблоиды заговорили о романе звезды «Большой маленькой лжи», «Дивергента» и «Виноваты звезды» с Аароном Роджерсом. И вот на днях молодой человек подогрел слухи об их помолвке.
Во время трансляции церемонии награждения NFL Honors он заявил, что помолвлен! Размышляя о том, что 2020 год был «сумасшедшим», Аарон сказал: «Я обручился». Затем футболист произнес речь, в которой пообещал поблагодарить свою невесту в конце выступления. Кстати, в этой игре он получил свою третью по значимости награду в лиге.
Но, между прочим, пара официально еще не подтвердила свой роман. Поэтому нам лишь остается ждать и держать за них кулачки. Учитывая то, какие они скромники, ждать нам, может, придется слишком долго, так как даже свои отношения они никак не афишировали: «Они держали это в секрете. Аарон был очень сосредоточен на своем сезоне, который подошел к концу на прошлой неделе во время игры за первенство NFC. Но они виделись друг с другом и поддерживали связь. Они оба сосредоточены на своей карьере, но все же находят время друг для друга», - рассказал источник.
Фото и видео: @shailenewoodley/ Instagram
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