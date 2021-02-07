СМИ: звезда фильма «Виноваты звезды» Шейлин Вудли помолвлена

Но, между прочим, пара официально еще не подтвердила свой роман. Поэтому нам лишь остается ждать и держать за них кулачки. Учитывая то, какие они скромники, ждать нам, может, придется слишком долго, так как даже свои отношения они никак не афишировали: «Они держали это в секрете. Аарон был очень сосредоточен на своем сезоне, который подошел к концу на прошлой неделе во время игры за первенство NFC. Но они виделись друг с другом и поддерживали связь. Они оба сосредоточены на своей карьере, но все же находят время друг для друга», - рассказал источник.