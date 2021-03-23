Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны их отца

Сестер Хачатурян — Ангелину, Крестину и Марию — официально признали потерпевшими по делу о побоях и сексуальном насилии со стороны их отца, Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Девушкам проводят психологические и медицинские экспертизы, также специалисты изучают их переписку с отцом.

В отношении их отца возбудили уголовные дела по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 («Принуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Девушки убили своего отца в 2018 году — как они рассказали следствию, он долгое время истязал их и допускал по отношению к ним насилие, в том числе и сексуальное.

Дело вызвало значительный общественный резонанс. В начале расследования Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.