Совершенное сестрами Хачатурян убийство отца отказались признать самообороной

Напомним, 14 июня прошлого года сестрам-погодкам Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян, избавившимся в 2018 году от 57-летнего отца-насильника, предъявили обвинение — «убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит реальный срок от 8 до 20 лет, несмотря на то, что факты насилия над ними — физического, психического и сексуального — подтвердились в ходе следствия. Пользователи Сети, правозащитники, знаменитости и просто неравнодушные люди встали на защиту сестер Хачатурян. Они уверены: пока судебная система и закон не изменится, в стране не восторжествует справедливость, а сейчас на месте девушек может оказаться каждая россиянка. Сейчас сестры Хачатурян находятся на свободе, однако им по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами, также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.