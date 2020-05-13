Совершенное сестрами Хачатурян убийство отца отказались признать самообороной
Фото: Global Look Press / City News Moskva
В Следственном комитете России считают, что квалификация дела Хачатурян как «Убийство по предварительному сговору» является единственно правильной. Об этом сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы одной из сестер Крестины Хачатурян. Отметим, что в конце января этого года прокуратура опротестовала решение следствия и вернула дело в СКР, указав, что во внимание не была принята психотравма сестер, которая могла повлиять на решение пойти на преступление. Теперь же дело снова вернут в прокуратуру.
Напомним, 14 июня прошлого года сестрам-погодкам Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян, избавившимся в 2018 году от 57-летнего отца-насильника, предъявили обвинение — «убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит реальный срок от 8 до 20 лет, несмотря на то, что факты насилия над ними — физического, психического и сексуального — подтвердились в ходе следствия. Пользователи Сети, правозащитники, знаменитости и просто неравнодушные люди встали на защиту сестер Хачатурян. Они уверены: пока судебная система и закон не изменится, в стране не восторжествует справедливость, а сейчас на месте девушек может оказаться каждая россиянка. Сейчас сестры Хачатурян находятся на свободе, однако им по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами, также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.
Фото: Global Look Press
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