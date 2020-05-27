Сергей Собянин снова продлил режим самоизоляции в Москве и дал разъяснения по прогулкам и занятиям спортом

В среду, 27 мая, после совещания мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина стало известно, что градоначальник подписал указ, который продлевает режим самоизоляции для москвичей до 14 июня. Цифровые пропуска будут продлены автоматически. Одновременно с этим на сайте мэра были опубликованы разъяснения для жителей города.

С понедельника все, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок (с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю — 2 раза в будни и 1 раз в выходной день) и занятий спортом (до 9.00 утра). График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях. Масочный режим будет усилен. Городские парки и зеленые территории, за исключением «Зарядья», будут открыты для свободного посещения при условии соблюдения правил. Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Заработает городской велопрокат. Детские и спортивные площадки останутся закрытыми.

Будут открыты предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, при соблюдении правил дистанцирования, ношении масок, перчаток. Открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы, отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей еще рано.

«Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез», — подчеркнул мэр.