Магазины, парки и не только: Путин и Собянин обсудили, что еще откроется в Москве с 1 июня
В среду, 27 мая, состоялось совещание Владимира Путина и Сергея Собянина. Мэр Москвы доложил президенту, какие шаги он намерен предпринять в июне для выхода из карантина, вызванного COVID-19.
«Предлагаем отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы и с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и всю непродовольственную торговлю. На всякий случай там работает около 300 тысяч человек. И плюс к тому конечно у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить, ну и целый сектор серьезных услуг для экономики. Это первое. Второе — раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком — прачечные, химчистки, ремонтные мастерские, и так далее. Это тоже важно, такая услуга. Ну и, пожалуй, самое главное для граждан вот эти месяцы, которые многие из них просидели дома даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, парке, и так далее. Это очень конечно непростое решение, потому что если одновременно сказать, что давайте гуляем теперь где хотим, как хотим и сколько хотим, я просто боюсь что на улицах Москвы будет как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домов смогут выходить на прогулки, сделать максимально простую схему и доступную, но все-таки чтобы не все враз, и так неделю-другую пожить, и посмотреть, как это будет развиваться. Я думаю, что все будет нормально все, но тем не менее надо страховаться в этой истории», — доложил Собянин.
Также Сергей Семенович сообщил, что благодаря верным и своевременным решениям по созданию «мощной группировки для борьбы с COVID-19 — около 23 тысяч больничных коек плюс 5 тысяч обсервационных коек, и порядка 15 тысяч временных медицинских центров» удалось избежать жесткого сценария. Сейчас примерно половина этого коечного фонда свободна.
«На мой взгляд, мы контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет улучшаться в Москве», — сообщил мэр.
Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за то, что его команда действовала на опережение и подчеркнул, что благодаря этому ситуация действительно в столице стабилизируется, и одобрил шаги и действия мэра. Президент страны попросил Москву поддержать с точки зрения медицинской помощи нуждающиеся в этом регионы.
Фото и видео: Kremlin Pool/Globallookpress, YouTube
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