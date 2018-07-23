«Ну и что же тут криминального?»: Ника Белоцерковская косвенно подтвердила роман с Сергеем Шнуровым

Недавно в СМИ появились слухи, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет новым «Холостяком». В то же время говорят, что после болезненного расставания с женой Матильдой музыкант сошелся… с давней подругой их обоих Никой Белоцерковской.

И пока поклонники теряются в догадках, Ника решила опубликовать в своем микроблоге забавный снимок с Сергеем, на котором они оба сидят на мотоцикле, а Белоцерковская за рулем. «Ну и что же тут криминального…» — подписала звезда фото строчкой из известной песни Ирины Аллегровой «Угонщица».