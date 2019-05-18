Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении — 2019»

Только что закончился финальный этап международного песенного конкурса «Евровидение». Сергей Лазарев представлял нашу страну и выступал под номером «5». Песня «Scream» принесла ему третье место.
Сергей был настроен весьма оптимистично с утра: «Доброе утро!! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы — СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения, отправляя Номер 5!! Россия!!!»
Это состояние певец сохранил до вечера, выступил ярко и эмоционально. Тот факт, что Белоруссию отстранили от голосования в финале «Евровидения», кажется, не огорчил его.
А вы смотрели Евровидение? Кто был вашим фаворитом?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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