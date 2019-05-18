Россия лишилась союзника на «Евровидении — 2019»

В жюри «Евровидения» разразился скандал. Белоруссия была отстранена от голосования за нарушение правил конкурса. Результаты голосования белорусского национального жюри, которые должны были суммироваться с голосованием зрителей, попали в Сеть раньше положенного срока.

Санкции, наложенные на союзника России, могут повлиять на положение Сергея Лазарева в итоговом рейтинге конкурса.

«12 баллов от Белоруссии не досчитается страна, которую они оценили выше всех. Возможно, из-за санкций пострадает Россия, выступления которой белорусы всегда оценивали высшим баллом», — пишет «КП».