Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения — 2019»

В минувший четверг, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». В финал вышли еще 10 стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.
Сергей Лазарев выступал за Россию под номером 13. Он блистательно исполнил песню «Scream».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: globallookpress, instagram, YouTube
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