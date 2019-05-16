Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения — 2019»

В минувший четверг, 16 мая, в Тель-Авиве состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». В финал вышли еще 10 стран: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Сергей Лазарев выступал за Россию под номером 13. Он блистательно исполнил песню «Scream».