Стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения — 2019»

В минувший вторник, 14 мая, в Тель-Авиве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Из 17 стран в финал вышли 10: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения.
Грецию представила Katerine Duska с песней Better Love:
Беларусь — ZENA с песней Like It:
Сербию — Nevena Božović с песней Kruna:
Кипр — Tamta с песней Replay:
Эстонию — Victor Crone с песней Storm:
Чехию — Lake Malawi с песней Friend Of A Friend:
Австралию — Kate Miller-Heidke с песней Zero Gravity:
Исландию — Hatari с песней Hatrið mun sigra:
Сан-Марино — Serhat с песней Say Na Na Na:
Словению — Zala Kralj & Gašper Šantl с песней Sebi:
В четверг, 16 мая, состоится второй полуфинал, в котором определится вторая десятка финалистов. Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия окажутся в финале автоматически как страны-учредители конкурса. Финал состоится уже в эту субботу, 18 мая.
Напомним, что Россию в этом году представит Сергей Лазарев. Он будет выступать с песней Scream:
Как считаете, пройдет ли Сергей в финал и какое место займет в итоговом голосовании?
Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress
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