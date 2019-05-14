Стали известны результаты первого полуфинала «Евровидения — 2019»

В четверг, 16 мая, состоится второй полуфинал, в котором определится вторая десятка финалистов. Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия окажутся в финале автоматически как страны-учредители конкурса. Финал состоится уже в эту субботу, 18 мая.

Напомним, что Россию в этом году представит Сергей Лазарев. Он будет выступать с песней Scream: