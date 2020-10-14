«Самая красивая женщина в мире» Белла Хадид закрутила роман с внуком Джека Николсона
Фото: Globallookpress / face to face
Белла Хадид, названная в прошлом году самой красивой женщиной мира, устроила вечеринку по случаю своего 24-летия. Девушка отправилась в тайное путешествие с подружками в честь дня рождения, которое ранее отметила с Дюком Николсоном, который якобы стал ее новым бойфрендом. «Дюк и Белла проводят время вместе, по крайней мере, с конца прошлого месяца», — рассказал инсайдер Page Six.
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
По словам источника из окружения молодых людей, Дюк и Белла впервые встретились в Нью-Йорке. Недавно они были вместе в небольшом путешествии вдвоем и последние несколько недель стараются больше времени проводить вместе. Сами Хадид и Николсон пока не комментируют слухи о своем романе.
Отметим, что Дюк Николсон пошел по стопам своего знаменитого деда и решил стать актером. В 2019-м молодой человек снялся в картине «Мы» Джордана Пила, а также появился на обложке нового альбома Ланы Дель Рей Norman F**king Rockwell. В этом году Дюк снялся в картине «Страна мечты» вместе со звездами кино Гари Олдманом, Арми Хаммером и Эванджелин Лилли.
Белла Хадид была признана самой красивой женщиной мира в прошлом года. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, в котором попытался найти самое идеальное лицо на планете. Согласно его результатам, титул «Мисс совершенная внешность» достался именно ей. В своем исследовании хирург, опирался на формулу «золотого сечения», которую изобрел еще Леонардо да Винчи для «измерения красоты». Он провел расчеты пропорций лиц— измерил расположение лба, подбородка, челюсти, губ и носа многих знаменитостей, в числе которых были актрисы, певицы и модели, на предмет физического совершенства. И самой близкой к идеальной оказалась внешность Хадид. «Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7 %. До идеальной формы не хватило всего 0,3 %», — заявил Де Сильва.
Фото: globallookpress, instagram
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