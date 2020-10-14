«Самая красивая женщина в мире» Белла Хадид закрутила роман с внуком Джека Николсона

По словам источника из окружения молодых людей, Дюк и Белла впервые встретились в Нью-Йорке. Недавно они были вместе в небольшом путешествии вдвоем и последние несколько недель стараются больше времени проводить вместе. Сами Хадид и Николсон пока не комментируют слухи о своем романе.

Отметим, что Дюк Николсон пошел по стопам своего знаменитого деда и решил стать актером. В 2019-м молодой человек снялся в картине «Мы» Джордана Пила, а также появился на обложке нового альбома Ланы Дель Рей Norman F**king Rockwell. В этом году Дюк снялся в картине «Страна мечты» вместе со звездами кино Гари Олдманом, Арми Хаммером и Эванджелин Лилли.