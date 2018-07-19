Рождение второго ребенка обойдется Анне Хилькевич в миллион рублей

Отметим, что многие отечественные звезды выбирают именно этот роддом. В стенах «Лапино» на свет появился сын Ксении Собчак, сын Альбины Джанабаевой, сыновья Полины Дибровой, а буквально на прошлой неделе именно там родила дочь супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.

Напомним, о беременности Анны Хилькевич стало известно в апреле этого года. Актриса довольно продолжительное время скрывала «интересное положение» под объемными нарядами, однако решила рассказать поклонникам о скором пополнении в семье. Старшая дочь Анны и ее супруга, бизнесмена Артура Волкова, родилась в декабре 2015 года.