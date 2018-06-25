Самая красивая болельщица ЧМ — 2018 рассказала, как стала «порнозвездой»

Слава самой красивой болельщицы 2018 года обрушилась на 28-летнюю москвичку Наталью Немчинову после того, как она появилась в толпе фанатов сначала в завязанном в узел топе и мини-шортиках, с ярким тематическим макияжем в цветах триколора, а затем — в русском кокошнике. Российские СМИ и телеканалы сделали звездой Чемпионата мира по футболу — 2018.

Однако позже прессе удалось выяснить, кем работала девушка. Оказалось, что она не раз принимала участие в «горячих» фотосессиях, снималась в откровенного содержания фильмах и клипах.