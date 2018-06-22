Самая красивая болельщица ЧМ — 2018 оказалась российской порнозвездой

Несколько дней назад российские СМИ и телеканалы обсуждали фотографии самой красивой болельщицы Чемпионат мира по футболу — 2018. Хрупкая блондинка с «детским» телосложением, завязанным в узел топом и мини-шортиках, с ярким тематическим макияжем в цветах триколора приковала внимание операторов и фотографов. Страна рассыпалась в восторженных эпитетах.

Чуть позже прессе удалось выяснить, как зовут девушку и кем она работает. Оказалось, что «самая красивая российская болельщица» — порнозвезда.

Фото: globallookpress