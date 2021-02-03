«Самая экономная девушка» включает дома только одну лампочку и готовит в посудомойке

Своему молодому человеку, Патрику Робинсону, девушка разрешает принимать душ только две минуты, ему приходится выключать воду, когда намыливается. При этом о том, что время истекло, она сообщает ему по «радионяне». «Смешно, но я делаю это, потому что люблю Стефани», - признается мужчина. Знакомые называют ее самой экономной девушкой в мире.

Методы экстремальной экономии позволили девушке накопить значительную сумму денег, которую она и не собирается тратить. Вместо этого Стефани выливает остатки соуса для пасты, оставшиеся от своих детей, обратно в банку. Она покупает говяжий жир, чтобы придать блюдам мясной вкус. Часто готовит ужин в посудомоечной машине, чтобы не включить духовку. «Рыба, хот-доги, лазанья. Я готовлю их в посудомоечной машине все время», - признается она.

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