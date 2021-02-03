«Самая экономная девушка» включает дома только одну лампочку и готовит в посудомойке
Стефани, работающая в больнице, призналась, что для нее экономия стала образом жизни. Эта идея так сильно захватила ее, что Беннетт начала собирать даже ворсинки из сушилки, чтобы использовать их вместо ваты для удаления лака с ногтей и нанесения макияжа. «Во-первых, он чистый, - признается она. - А во-вторых, не нужно покупать ватные диски».
У бережливой хозяйки всего одна лампочка в доме, которую она перемещает по разным комнатам, чтобы сэкономить 60 долларов (около 4,5 тысячи рублей) в месяц на электричестве.
World's tightest woman owns one lightbulb and won't let her man shower for over two minutes https://t.co/U4oWud4S9v— Fabulous (@Fabulousmag) February 3, 2021
Своему молодому человеку, Патрику Робинсону, девушка разрешает принимать душ только две минуты, ему приходится выключать воду, когда намыливается. При этом о том, что время истекло, она сообщает ему по «радионяне». «Смешно, но я делаю это, потому что люблю Стефани», - признается мужчина. Знакомые называют ее самой экономной девушкой в мире.
Методы экстремальной экономии позволили девушке накопить значительную сумму денег, которую она и не собирается тратить. Вместо этого Стефани выливает остатки соуса для пасты, оставшиеся от своих детей, обратно в банку. Она покупает говяжий жир, чтобы придать блюдам мясной вкус. Часто готовит ужин в посудомоечной машине, чтобы не включить духовку. «Рыба, хот-доги, лазанья. Я готовлю их в посудомоечной машине все время», - признается она.
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Фото: pexels.com
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