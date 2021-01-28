«Самый крутой миллионер в мире» ест кошачий корм и никогда не покупает ничего нового

Это экономит ей 80 долларов в месяц. По мнению Элизабет, лучший способ экономить – не покупать ничего нового. Эми использует губки для душа, пока они не «развалятся и не сгниют». Кроме того, на ее кухне всего один нож. Дом женщине оставил ее бывший муж Майкл после развода. Мужчина убирается в нем сам, а Элизабет считает, что экономит еще несколько долларов.

Уезжая в регулярные командировки в Лос-Анджелес, она проезжает четыре часа в каждую сторону на своей 17-летней машине, чтобы сэкономить на авиабилете 250 долларов США. «Когда я впадаю в эти крайности, я думаю, что люди видят это, и многих я раздражаю, но мне все равно. Это экономит деньги», - подчеркнула женщина.