«Самый крутой миллионер в мире» ест кошачий корм и никогда не покупает ничего нового
50-летняя женщина не тратит ни копейки сверх своего ежемесячного бюджета в тысячу долларов. Эми называет себя «самым дешевым мультимиллионером в мире».
Жительница Лас-Вегаса призналась, что вывела собственную формулу экономии. «Я держу свой водонагреватель выключенным, мне нужно 22 минуты, чтобы нагреть его и принять душ. Поэтому я включаю его каждое утро, когда встаю. Я установила таймер, чтобы случайно не провести в душе лишнюю минуту», - говорит она.
'World's tightest millionaire' says she eats cat food and never buys anything newhttps://t.co/mTmDJ4LUwe pic.twitter.com/aTxOR6J9Kf— Daily Mirror (@DailyMirror) January 28, 2021
Это экономит ей 80 долларов в месяц. По мнению Элизабет, лучший способ экономить – не покупать ничего нового. Эми использует губки для душа, пока они не «развалятся и не сгниют». Кроме того, на ее кухне всего один нож. Дом женщине оставил ее бывший муж Майкл после развода. Мужчина убирается в нем сам, а Элизабет считает, что экономит еще несколько долларов.
Уезжая в регулярные командировки в Лос-Анджелес, она проезжает четыре часа в каждую сторону на своей 17-летней машине, чтобы сэкономить на авиабилете 250 долларов США. «Когда я впадаю в эти крайности, я думаю, что люди видят это, и многих я раздражаю, но мне все равно. Это экономит деньги», - подчеркнула женщина.
Фото: pexels.com
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