Американские СМИ перепутали 36-летнюю Ксению Собчак с моделью Playboy.

Собираясь в США, Ксения писала: «Я окончательно решила подтвердить мои договоренности о поездке в Америку — не чтобы сидеть на официальных приемах, а чтобы встречаться с людьми и представителями власти. Три дня отданные этой поездке — не пропадут зря, очевидно, что наши интересы некому представлять не только в Думе и в Кремле, но и на международной сцене».

Фото: instagram