«Русская Пэрис Хилтон» или «модель Playboy»? Американские СМИ не воспринимают Ксению Собчак всерьез
Фото из Instagram Ксении Собчак
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Американские СМИ перепутали 36-летнюю Ксению Собчак с моделью Playboy.
Богатый жизненный опыт 36-летней журналистки и телеведущей Ксении Собчак сыграл с ней злую шутку. Западные таблоиды, обсуждая кандидата в президенты России, назвали ее «моделью Playboy».
«Светская дива и fashion-гуру, которую называли "русской Пэрис Хилтон", собирается в США, чтобы поприветствовать бывших соотечественников, очаровать американскую прессу и, возможно, встретиться с президентом Трампом в Вашингтоне», — цитирует WMJ.ru американское издание The New York Post.
Заголовок материала гласил: «Знакомьтесь с моделью Playboy, которая будет соперничать с Путиным на выборах».
Реакция Ксении неизвестна. Возможно, свежий пост в ее блоге отражал именно ее отношение к вопросу?
Собираясь в США, Ксения писала: «Я окончательно решила подтвердить мои договоренности о поездке в Америку — не чтобы сидеть на официальных приемах, а чтобы встречаться с людьми и представителями власти. Три дня отданные этой поездке — не пропадут зря, очевидно, что наши интересы некому представлять не только в Думе и в Кремле, но и на международной сцене».