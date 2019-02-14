«Рожать планирую в Израиле»: 37-летняя Анастасия Цветаева беременна в третий раз

Несколько лет назад актриса Анастасия Цветаева уехала в Израиль. С сыном Кузей она отправилась к мужу Надаву, с которым познакомилась на курорте, и спустя 2 года родила ему дочь Эстер. Сегодня красавица-брюнетка сообщила, что ждет третьего ребенка.

«Любовь приносит не только букеты на день святого Валентина, но иногда и вот такие плоды))) Многие из вас уже начали догадываться и подозревать, некоторые писали мне в директ или в комментах, живот прятать все сложнее и сложнее, да и не только в этом дело. Уж очень хочется поделиться своим счастьем со всем миром! Да, в нашей семье скоро ожидается появление третьего ребенка! Рожать планирую тут, в Израиле. Сейчас у нас идет 6-ой месяц беременности. С днем любви вас, дорогие мои», — написала она.