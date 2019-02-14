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«Рожать планирую в Израиле»: 37-летняя Анастасия Цветаева беременна в третий раз

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Цветаева и ее большая семья

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Актриса Анастасия Цветаева рассказала о беременности и показала округлившийся живот.

Несколько лет назад актриса Анастасия Цветаева уехала в Израиль. С сыном Кузей она отправилась к мужу Надаву, с которым познакомилась на курорте, и спустя 2 года родила ему дочь Эстер. Сегодня красавица-брюнетка сообщила, что ждет третьего ребенка.

«Любовь приносит не только букеты на день святого Валентина, но иногда и вот такие плоды))) Многие из вас уже начали догадываться и подозревать, некоторые писали мне в директ или в комментах, живот прятать все сложнее и сложнее, да и не только в этом дело. Уж очень хочется поделиться своим счастьем со всем миром! Да, в нашей семье скоро ожидается появление третьего ребенка! Рожать планирую тут, в Израиле. Сейчас у нас идет 6-ой месяц беременности. С днем любви вас, дорогие мои», — написала она.

Поздравляем красивую пару!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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