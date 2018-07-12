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Роза Сябитова назвала размер своей пенсии: «Обхихикаться можно!»

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Роза Сябитова

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56-летняя телеведущая Роза Сябитова рассказала о своем отношении к повышению пенсионного возраста и работе.

Роза Сябитова привыкла давать советы и делиться своей мудростью и опытом — женским и не только — с поклонниками и интернет-пользователями. На днях известная телеведущая дала интервью журналу «Телепрограмма» и рассказала, что думает по поводу грядущего повышения пенсионного возраста в России. Она считает, что многие наши соотечественники начинают понимать, что на одну пенсию им просто не прожить, только когда сами вступают в определенный возраст.

«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и никогда на нее не рассчитывала. Я сама пенсионерка, получаю 14 тысяч рублей. Это обхихикаться можно! Может, кто-то и может прожить на эти деньги… Но я привыкла жить дорого, люблю комфорт. Ради этого тружусь с 18 лет, для меня работа — это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают. Или пока из ума не выживу», — отметила Сябитова.

При этом, напомним, скоро Роза выходит замуж в третий раз: ее избранником стал состоятельный бизнесмен по имени Ренат, которого, впрочем, звезда не торопится показывать публике.

Фото: Instagram

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