«Но вы держитесь»: в России повысят пенсионный возраст и ставку НДС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина.

Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Медведев отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал меру участия главы государства в данном вопросе: «Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве России. Президент не принимает участия в этой проработке».