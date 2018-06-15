logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Но вы держитесь»: в России повысят пенсионный возраст и ставку НДС

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Дмитрий Медведев

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На очередном заседании кабинета министров РФ премьер Дмитрий Медведев предложил внести в законы несколько существенных изменений.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабмина.

Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Для некоторых категорий граждан существующие пенсионные льготы будут сохранены. Медведев отметил, что реформирование системы позволит повышать пенсию в среднем на 1000 рублей в год, вместо текущей индексации на уровне 400-500 рублей в год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал меру участия главы государства в данном вопросе: «Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве России. Президент не принимает участия в этой проработке».

Кроме того, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года будет поднята до 20%. Сейчас она составляет 18%. Министр финансов Антон Силуанов на том же заседании не уточнил, как повышение НДС отразится на потребительских ценах, но это по определению инфляционная мера. В то же время Силуанов пообещал, что правительство готовит пакет мер по «компенсации» повышения НДС.

Фото: Russian Government Press Office, Kremlin Pool / Global Look Press

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот