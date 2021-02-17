Россияне перечислили, что их раздражает в путешествующих соотечественниках

Кроме того, они уточнили, что их раздражают жители РФ, путешествующие с маленькими детьми. Им также не нравится, кто громко разговаривает или трогает соседей. 16% россиянам постоянно попадают неприятные попутчики. 36% опрошенных встречаются с таким явлением редко. Еще 12% никогда не сталкивались с раздражающими их категориями пассажиров.

Ранее россияне перечислили факторы, которые, по их мнению, положительно влияют на карьерный рост. 46% людей считают определяющим фактором опыт работы в профессии. На втором месте — трудолюбие и усердие (множественный выбор). Еще 40% опрошенных думают, что важно иметь хорошие отношения с руководством. Также 37% человек уточнили, что для карьеры особо значим уровень компетенции.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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