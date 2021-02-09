Россияне назвали главные факторы, влияющие на карьерный рост
46% людей считают определяющим фактором опыт работы в профессии. На втором месте - трудолюбие и усердие (множественный выбор). Еще 40% опрошенных думают, что важно иметь хорошие отношения с руководством. Также 37% человек уточнили, что для карьеры особо значим уровень компетенции.
Каждый пятый россиянин (21%) придерживается точки зрения, что на продвижении сказывается наличие профильного образования. Как пишет ТАСС, опрос был проведен в феврале 2021 года по всей территории РФ. В нем приняли участие более трех тысяч человек старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что переход на дистанционный формат работы увеличил продолжительность сна и рабочее время россиян. Они стали работать дольше, так как домашний офис оказал влияние на активность. Так, люди стали медленнее приступать к задачам после сна.
Кроме того, они сократили обеденный перерыв и начали доделывать работу после завершения трудового дня. В среднем россияне, попробовавшие удаленный формат во время введения ограничений из-за коронавируса, стали работать до десяти часов в день. При этом они стали больше спать. Жители Москвы начали раньше ложиться спать и отдыхать на час дольше - 7 часов 25 минут.
Фото: pexels.com
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