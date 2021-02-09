Россияне назвали главные факторы, влияющие на карьерный рост

46% людей считают определяющим фактором опыт работы в профессии. На втором месте - трудолюбие и усердие (множественный выбор). Еще 40% опрошенных думают, что важно иметь хорошие отношения с руководством. Также 37% человек уточнили, что для карьеры особо значим уровень компетенции.

Каждый пятый россиянин (21%) придерживается точки зрения, что на продвижении сказывается наличие профильного образования. Как пишет ТАСС, опрос был проведен в феврале 2021 года по всей территории РФ. В нем приняли участие более трех тысяч человек старше 18 лет.