Россияне рассказали, чего ждут от 2021 года

У россиян также поинтересовались их прогнозами по поводу ситуации с коронавирусом. Около трети граждан полагают, что пандемия завершится к лету. Остальные дают более скромные «предсказания», заявляя, что страна проживет с ограничениями из-за COVID-19 весь следующий год.

Как пишет РИА Новости, россияне рассказали о своих экономических ожиданиях. Четверть респондентов считают, что сохранят свои доходы. Половина опрошенных боятся, что их доходы уменьшатся. 17% человек ожидают медленного и незначительного роста доходов.

Опрос провели 14-21 декабря. В нем приняли участие тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

Ранее россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.