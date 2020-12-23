Россияне рассказали, чего ждут от 2021 года
При этом каждый десятый житель страны ожидает ухудшения ситуации. Результаты опроса говорят: 53% россиян надеются, что следующий год для них будет лучше 2020-го. 35% человек считают, что в следующем году не будет ничего нового. 12% опрошенных считают, что 2021 год будет хуже, чем нынешний.
У россиян также поинтересовались их прогнозами по поводу ситуации с коронавирусом. Около трети граждан полагают, что пандемия завершится к лету. Остальные дают более скромные «предсказания», заявляя, что страна проживет с ограничениями из-за COVID-19 весь следующий год.
Как пишет РИА Новости, россияне рассказали о своих экономических ожиданиях. Четверть респондентов считают, что сохранят свои доходы. Половина опрошенных боятся, что их доходы уменьшатся. 17% человек ожидают медленного и незначительного роста доходов.
Опрос провели 14-21 декабря. В нем приняли участие тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
Ранее россиянам предрекли долгие годы удаленной работы после окончания пандемии. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.
Фото: pixabay.com
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