Россиян предупредили об экстремальных морозах вплоть до Нового года
По его словам, в некоторых районах Сибири температура опустится на 20-24 градуса ниже нормы. Сильные морозы ожидают жителей Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей. Экстремальная температура до минус 50 градусов ожидается в центре Красноярского края.
«Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», - подчеркнул он. Как пишет ТАСС, такой температурный режим близок к рекордному. По словам Вильфанда, экстремальные морозы являются следствием глобального потепления. Оно проявляется не только в виде высоких температур, но и большой амплитудой переменчивости.
Ранее Гидрометцентр предупредил россиян об изменении продолжительности времен года. Синоптики уточнили, что период зимы, то есть количество дней, когда термометры показывают ниже нулевой отметки, постепенно снижается. В некоторых российских регионах сезон «стал короче» на десять дней. В то же самое время увеличивается число суток с положительной температурой.
К примеру, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней. Весна начала приходить на 5-7 дней раньше, чем это было в середине ХХ века.
Фото: pixabay.com
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