Россиян предупредили об экстремальных морозах вплоть до Нового года

По его словам, в некоторых районах Сибири температура опустится на 20-24 градуса ниже нормы. Сильные морозы ожидают жителей Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей. Экстремальная температура до минус 50 градусов ожидается в центре Красноярского края.

«Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», - подчеркнул он. Как пишет ТАСС, такой температурный режим близок к рекордному. По словам Вильфанда, экстремальные морозы являются следствием глобального потепления. Оно проявляется не только в виде высоких температур, но и большой амплитудой переменчивости.